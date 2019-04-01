ОБСЕ признала выборы президента Украины конкурентными и свободными

В ОБСЕ отметили большой выбор кандидатов и высокую явку избирателей.

Специальный координатор краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ Илькка Канерва заявляет, что первый тур выборов в Украине был конкурентным, а процесс голосования избирателями оценен положительно в целом.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Канерва сказал на пресс-конференции в Киеве, представляя предварительную оценку относительно проведенных выборов президента в Украине, в соответствии с наблюдением Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблеи НАТО (ПА НАТО) и Европейского Парламента (ЕП).

«Эти президентские выборы в Украине были конкурентными. Избиратели имели широкий выбор (среди кандидатов - УНИАН), и явка избирателей была высокой», - отметил Канерва.

«День голосования был оценен положительно в целом», - подчеркнул он и добавил, что ситуация свидетельствует о том, что будет проведен второй тур.

Как сообщал УНИАН, по результатам обработки 80% протоколов участковых избирательных комиссий по итогам голосования на выборах президента Украины лидирует шоумен Зеленский, которого поддержали 30,40% избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 16,03% избирателей, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,24%.