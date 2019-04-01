Количество украинцев, которые голосовали за рубежом, уменьшилась примерно на 20 тысяч по сравнению с 2014 годом - Климкин
Количество украинцев, которые проголосовали на заграничных избирательных участках в первом туре выборов президента, в этом году уменьшилось примерно на 20 тысяч по сравнению с выборами президента в 2014 году.
Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Facebook.
Читайте такжеПосольство назвало количество украинских избирателей, проголосовавших в Польше
"Все обсуждают результаты выборов. Все, кто имеют, что сказать, и те, кто не имеют. Но меня беспокоит следующее. В 2014 году на заграничных избирательных участках проголосовали почти 73 тысячи украинцев, в первом туре этого года - чуть больше 53 тысяч. Какая горькая получается арифметика", - заявил Климкин.
"Всем, кто пришел, безусловный респект. Как бы пафосно это не звучало, гражданский долг должен быть одинаково важным для всех украинцев", - подчеркнул министр.
По его словам, «мы - часть единой политической нации и должны ее укреплять своей сознательной гражданской позицией».