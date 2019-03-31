цей матеріал доступний українською

Зеленский в приподнятом настроении проголосовал на выборах президента (видео)

11:44, 31 марта 2019
Выборы 2019
564 0
Зеленский посетил избирательный участок / REUTERS

Читайте такжеНемногословная Тимошенко проголосовала на выборах президента (фото)

Отвечая на вопрос журналистов о своем настроении, Зеленский сказал, что у него "бодрое" настроение. Он также отметил, что проголосовал за "очень достойного и годного человека".

"Начинается новая жизнь. Начинается жизнь без коррупции, взяток. Жизнь в новой стране - стране грез. Мы думаем, что все будет нормально и мы победим, но решают все украинцы", - сказал он после голосования.

Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы.

Согласно календарного плана выборов, участки для голосования открылись в 8.00 и будут работать до 20.00 включительно. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Выборы президента Украины 2019
Теги: #выборы#Владимир Зеленский