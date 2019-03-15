В список наблюдателей ОБСЕ на выборы в Украине попали 24 россиянина - РосСМИ

Сообщается, что список уже направлен в Центральную избирательную комиссию Украины.

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 граждан РФ в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине.

Об этом сообщил пресс-секретарь бюро Томас Раймер, передает российское агенство ТАСС.

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"БДИПЧ только что направило в Центральную избирательную комиссию Украины список имен, предложенных государствами ОБСЕ для участия в качестве краткосрочных наблюдателей в миссии БДИПЧ по наблюдению за президентскими выборами в Украине. В список включены имена 24 человек, предложенных Российской Федерацией в качестве наблюдателей", - отметил Раймер.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада приняла закон, которым гражданам РФ запрещено быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов и местных выборах.

В свою очередь директор БДИПЧ Ингиборг Сольрун Гисладоттир выразила разочарование по поводу этого решения и заявила, что запрет российским наблюдателям участвовать в наблюдательной миссии за президентскими выборами противоречит обязательствам Украины перед ОБСЕ и ее странами-участницами.

Как ожидается, ОБСЕ/БДИПЧ направит в Украину около 750 человек в составе краткосрочных наблюдателей. Они должны прибыть в Украину за несколько дней до голосования, до 31 марта, и следить за ходом голосования в день выборов.