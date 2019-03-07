Взятка кандидату Тимошенко: задержанный экс-боец АТО обвинил Луценко в провокации

Кандидату в президенты Юрию Тимошенко якобы предлагали 5 миллионов гривень за отказ баллотироваться.

Экс-боец АТО Тарас Костанчук, задержанный за якобы попытку дачи взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко, утверждает, что против него подготовили провокацию.

Об этом он сказал в обращении, обнародованном на Facebook. "Никакой сенсации нет. Чтобы вы понимали, была спланированная провокация против меня только для того, чтобы закрыть мне рот", – сказал Костанчук.

Он говорит, что кандидат в президенты вызвал его из отпуска и попросил помощи. Юрий Тимошенко якобы хотел "соскочить с темы" и прекратить быть "техническим кандидатом".

"Сказал, что его запугивают, что он боится. Для того, чтобы соскочить с темы, ему надо отдать деньги тем людям, которые внесли за него задаток 2,5 миллиона. Попросил у меня эти деньги. Сказал, что точно его убьют, если он не даст эти деньги", – рассказал Костанчук.

Задержанный утверждает, что по просьбе Тимошенко прилетел, "оставив жену на курорте".

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"Это все – абсолютно гнилая провокация Администрации президента, выполнена господином Луценко (генпрокурор Юрий Луценко)", – подытожил Констанчук.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Юрий Тимошенко стал фигурантом уголовного дела за возможные манипуляции с вкладами для его участия в выборах. Полиция осуществляет досудебное расследование по статье "препятствование осуществлению избирательного права". Следователи считают, что залог для Тимошенко в размере 2,5 млн грн внесли, в том числе путем возможного "фиктивного предоставления средств двенадцатью гражданами Украины".

Позже генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранители задержали двух человек, которые пытались дать 5 млн грн взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться.

Юрий Тимошенко идет в президенты как самовыдвиженец. Сейчас он внефракционный народный депутат, ранее входивший во фракцию "Народный фронт".