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Кива призвал прокуратуру прекратить преследование полицеских, которые выявляют агитсети кандидата от власти

19:26, 23 февраля 2019
Выборы 2019
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Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива призывает органы прокуратуры прекратить преследование сотрудников Нацполиции, которые выявляют агитационные сети кандидата в президенты Петра Порошенко.

Об этом глава СПУ написал на своей странице в соцсети Facebook, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

«Я сегодня призываю прокуратуру вспомнить о том, что их основная задача - это соблюдение норм закона, а не организация предвыборной кампании Петра Порошенко. Мы требуем немедленно прекратить преследования работников правоохранительных органов, которые ведут активную борьбу с организацией подкупа голосов на президентских выборах 31 марта», - отметил он.

Илья Кива напомнил, на сегодня Нацполиция является единственным правоохранительным органом, который встал на защиту волеизъявления украинцев.

«И потому за активную и чёткую позицию, за выполнение должностных обязанностей их безосновательно преследуют и вручают подозрения работники местных органов Прокуратуры. Все это делается под чутким руководством ГПУ. Подкуп избирателей не пройдет - пора это принять всем участникам процесса, в том числе и Прокуратуре», - подчеркнул лидер украинских социалистов.

Илья Кива призвал международных наблюдателей обратить внимание на сложившуюся ситуацию и пообещал защитить права каждого полицейского.

«Как глава профсоюза МВД я буду бороться за каждого нашего сослуживца до последнего. Ребят мы в беде не оставим! Отдельно обращаюсь к Генпрокурору Юрию Луценко - вы или займитесь работой, или возьмите отпуск на время избирательной кампании, участие в которой принимает ваш кум Петр», - подчеркнул он.

Как известно, в Сумах полиция задержала двух сотрудников избирательного штаба «БПП», подозреваемых в подкупе избирателей. Позже Прокуратура обвинила полицейских в превышении служебных полномочий.

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