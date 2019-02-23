Кива призвал прокуратуру прекратить преследование полицеских, которые выявляют агитсети кандидата от власти

Илья Кива напомнил, на сегодня Нацполиция является единственным правоохранительным органом, который встал на защиту волеизъявления украинцев.

Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива призывает органы прокуратуры прекратить преследование сотрудников Нацполиции, которые выявляют агитационные сети кандидата в президенты Петра Порошенко.

Об этом глава СПУ написал на своей странице в соцсети Facebook, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

«Я сегодня призываю прокуратуру вспомнить о том, что их основная задача - это соблюдение норм закона, а не организация предвыборной кампании Петра Порошенко. Мы требуем немедленно прекратить преследования работников правоохранительных органов, которые ведут активную борьбу с организацией подкупа голосов на президентских выборах 31 марта», - отметил он.

Илья Кива напомнил, на сегодня Нацполиция является единственным правоохранительным органом, который встал на защиту волеизъявления украинцев.

«И потому за активную и чёткую позицию, за выполнение должностных обязанностей их безосновательно преследуют и вручают подозрения работники местных органов Прокуратуры. Все это делается под чутким руководством ГПУ. Подкуп избирателей не пройдет - пора это принять всем участникам процесса, в том числе и Прокуратуре», - подчеркнул лидер украинских социалистов.

Илья Кива призвал международных наблюдателей обратить внимание на сложившуюся ситуацию и пообещал защитить права каждого полицейского.

«Как глава профсоюза МВД я буду бороться за каждого нашего сослуживца до последнего. Ребят мы в беде не оставим! Отдельно обращаюсь к Генпрокурору Юрию Луценко - вы или займитесь работой, или возьмите отпуск на время избирательной кампании, участие в которой принимает ваш кум Петр», - подчеркнул он.

Как известно, в Сумах полиция задержала двух сотрудников избирательного штаба «БПП», подозреваемых в подкупе избирателей. Позже Прокуратура обвинила полицейских в превышении служебных полномочий.