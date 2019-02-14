Зеленский обогнал Порошенко и Тимошенко в новом президентском рейтинге - опрос КМИС

Зеленский уверенно лидирует среди симпатий украинцев перед выборами президента, которые состоятся 31 марта.

Шоумен Владимир Зеленский должен победить во втором туре выборов как действующего главу государства Петра Порошенко, так и лидера партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в представленных на пресс-конференции результатах всеукраинского репрезентативного опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии 31 января - 10 февраля 2019 года.

В частности, социологи выяснили электоральные настроения населения относительно выборов президента Украины в первом туре, если бы они состоялись в начале февраля.

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Среди респондентов, которые определились со своим выбором (именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов), то наибольший уровень поддержки имел бы шоумен Владимир Зеленский - 26,9%.

Второе и третье места занимают действующий президент Петр Порошенко - 17,7% и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 15,8%.

Кроме них, 9,8% готовы проголосовать за Юрия Бойко, 6,6% - за Олега Ляшко, 6,1% - за Анатолия Гриценко, 2,9% - за Евгения Мураева, 2,4% - за Игоря Смешко, 2,3% - за Андрея Садового, 2,2% - за Александра Шевченко, 1,6% - за Александра Вилкула, 1,3% - за Руслана Кошулинского, за других кандидатов - всего 4,4%.

При этом, по результатам опроса, во втором туре выборов Зеленский побеждает и Порошенко, и Тимошенко.

В частности, в паре Зеленский-Порошенко, шоумен получает 39,6%, а действующий глава государства - 18,1%. В этой связи 19,6% респондентов не ответили, кого они поддержат из двух кандидатов, а 12,9% ответили, что не будут голосовать ни за одного из них. Еще 9,8% сказали, что испортят бюллетень.

Также в паре Зеленский-Тимошенко, за шоумена готовы проголосовать 35,5%, а за лидера "Батькивщины" - 22,2%. Еще 19,6% не ответили, 12,6% - не будут голосовать, а 10,2% - испортят бюллетень.

Кроме того, в паре Порошенко-Тимошенко больше набирает лидер «Батькивщины»: 27% всех респондентов против 18,9%.

Бойко набирает меньше, чем и Порошенко, и Тимошенко (хотя, если в случае Порошенко отрыв +3% среди всех респондентов, то в случае Тимошенко +13.5%);

Методом личного интервью опрошены 2007 респондентов, проживающих в 134 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по трехступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей близких, к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.