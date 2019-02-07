"Никаких игр": Волкер считает, что наблюдатели РФ должны быть в составе миссии ОБСЕ/БДИПЧ

Спецпредставитель США не видит проблемы в участии российских наблюдателей в процессе мониторинга выборов в Украине от миссии ОБСЕ/БДИПЧ.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер высказывает позицию, что российские наблюдатели должны быть в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по наблюдению за президентскими выборами в Украине.

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Об этом спецпредставитель США сообщил в микроблоге Twitter.

"Украине нужны наблюдатели БДИПЧ, чтобы доказать, что она соблюдает демократические стандарты. Иначе люди получат возможность поставить под сомнение выборы. Окей, если российские наблюдатели будут составной частью - но под руководством БДИПЧ. Никаких игр. Украина должна быть уверена в своих собственных демократических институтах", - подчеркнул Волкер.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля на пресс-конференции в Киеве глава Миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по наблюдению за президентскими выборами в Украине Питер Тейлер и представитель БДИПЧ Томас Раймер заявили, что Россия предложила включить двух своих граждан долгосрочными наблюдателями для мониторинга за президентскими выборами в Украине. Также Тейлер и Раймер сообщили, что между ОБСЕ/БДИПЧ и МИД Украины проходят переговоры по предложенному списку иностранных наблюдателей, среди которых двое россиян, но решение по ним еще не согласовано. Прибытие в Украину команды 92 долгосрочных наблюдателей ожидается 11 февраля.

В свою очередь МИД отметил, что не примет ни одной заявки от владельца паспорта гражданина Российской Федерации для регистрации официальными наблюдателями на выборах в Украине. В ведомстве заявили, что отказ в регистрации владельцев российских паспортов не противоречит международным обязательствам Украины в сфере свободных и демократических выборов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обещал отдать приказ Государственной пограничной службе Украины не пускать наблюдателей от РФ на украинские выборы в 2019 году.