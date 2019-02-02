ЦИК отказала Симоненко и Соловьеву в регистрации кандидатами в президенты

Решение было принято единогласно.

Центральная избирательная комиссия отказала председателю Коммунистической партии Украины Петру Симоненко в регистрации кандидатом на пост президента.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, такое решение было принято сегодня на заседании комиссии.

Отмечается, что в ЦИК 29 января 2019 года поступили документы на регистрацию кандидатом в президенты Украины Симоненко, выдвинутого 3 января 2019 года на съезде Коммунистической партии Украины.

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Рассмотрев указанные документы, комиссия установила, что Симоненко выдвинут партией, устав, наименование и символика которой не соответствуют требованиям закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Кроме того, ЦИК обратила внимание, что поданная Симоненко анкета кандидата на пост президента не содержит сведений о его месте проживания на территории Украины в течение десяти последних перед днем выборов лет.

Учитывая изложенное, комиссия отказала Симоненко в регистрации кандидатом на пост президента.

Так же ЦИК отказала и лидеру партии «Разумная сила» Александру Соловьеву в регистрации кандидатами на выборах президента Украины 31 марта.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 февраля ЦИК зарегистрировала 28 кандидатов на пост президента Украины.