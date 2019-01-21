Москаль возглавил избирательный штаб кандидата в президенты Порошенко

Официальное выдвижение Петра Порошенко в президенты должно состояться 29 января в киевском МВЦ.

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль возглавил избирательный штаб кандидата в президенты Петра Порошенко.

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Об этом Москаль заявил в эфире закарпатского телеканала " М-студио", передает mukachevo.net.

"Кроме председателя областной государственной администрации я еще депутат областного совета от Блока Петра Порошенко «Солидарность», еще возглавляю группу из 15 человек в областном совете Блока Петра Порошенко «Солидарность», я возглавляю ячейку партийной организации Блока Петра Порошенко «Солидарность», и еще одновременно являюсь руководителем избирательного штаба, и под конец еще VIP-агитатором", – заявил Москаль.

Ячейку БПП Геннадий Москаль возглавил летом прошлого года.

Официальное выдвижение Петра Порошенко в президенты должно состояться 29 января в киевском МВЦ.