Facebook из-за выборов ужесточит правила размещения рекламы в Украине

Соцсеть решила ужесточить эти правила во всех странах, где в этом году пройдут выборы.

Размещать в соцсети объявления политического характера смогут только рекламодатели, находящиеся на территории страны.

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Как сообщает Reuters, по словам директора по глобальной политике и связям с общественностью Facebook Кэти Харбат, новые правила вступят в действия с февраля.

С этого месяца администрация соцсети будет проверять личность и местонахождение покупателей политической рекламы.

"Мы учимся в каждой стране", – добавил директор по управлению продуктами компании Роб Лезерн. "Мы знаем, что мы не будем совершенны, но наша цель – это постоянное улучшение".

Аналогичные правила Facebook вводит в Нигерии – там 16 февраля состоятся выборы президента.

А в Индии и Евросоюзе заказанную в соцсети политическую рекламу будут хранить в так называемой "онлайн-библиотеке". Ранее аналогичную методику уже испробовали в США.