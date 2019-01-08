ЦИК зарегистрировала еще четырех кандидатов на пост президента Украины

Также Центризбирком разрешил восьми общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время очередных выборов президента.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще четырех кандидатов на пост президента Украины.

Об этом сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

В сообщении отмечается, что на 8 января 2019 года комиссия зарегистрировала пять кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах 31 марта 2019 года: Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика и Андрея Садового.

Согласно данным ЦИК, Сергей Каплин, 1979 года рождения, образование высшее, проживает в селе Опрышки Глобинского района Полтавской области, народный депутат Украины, беспартийный, субъект выдвижения - Социал-демократическая партия.

Валентин Наливайченко, 1966 года, образование высшее, проживает в Киеве, председатель партии «Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко «Справедливость», субъект выдвижения - эта партия.

Виталий Скоцик, 1972 года, образование высшее, проживает в Киеве, профессор кафедры коневодства и пчеловодства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, беспартийный, самовыдвиженец.

Андрей Садовый, 1968 года, образование высшее, проживает во Львове, Львовский городской председатель, член партии «Объединение «Самопомич», субъект выдвижения - эта партия.

Читайте такжеРФ будет использовать вопрос освобождения моряков и политзаключенных в контексте выборов в Украине - Климкин

Также сегодня ЦИК дала разрешение общественным организациям «Всеукраинская правозащитная группа «Верховенство права» и «Центр контроля предизбирательных программ «иметь официальных наблюдателей во время очередных выборов президента Украины 31 марта.

Таким образом, на 8 января 2019 года комиссия уже предоставила разрешение восьми общественным организациям иметь официальных наблюдателей на выборах главы государства.

Как сообщал УНИАН, 4 января ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты руководителя благотворительной организации «Успешная Украина», бывшего министра экологии Игоря Шевченко.