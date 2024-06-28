По словам Томаса Фридмана, "время наконец догнало" действующего президента США.

Джо Байден - хороший человек и хороший президент, но он должен выйти из нынешней гонки на пост главы Белого дома. Об этом в своей колонке для The New York Times пишет политический обозреватель Томас Фридман.

По его словам, такой вывод он сделал после первого раунда дебатов между Байденом и его оппонентом, экс-президентом США Дональдом Трампом.

"Это заставило меня плакать. Я не могу вспомнить более сногсшибательный момент в политике американской президентской кампании за свою жизнь, именно из-за того, что он обнаружил: Джо Байден, хороший человек и хороший президент, не имеет права баллотироваться на переизбрание. А Дональд Трамп, злой человек и мелочный президент, ничего не научился и ничего не забыл", - отмечает эксперт. Видео дня

По его мнению, команда Байдена должна быстро собраться и провести самый тяжелый из всех разговоров с президентом, "разговор любви, ясности и решимости".

"Чтобы дать Америке как можно больше возможностей для сдерживания угрозы Трампа в ноябре, президент должен выступить и объявить, что не будет баллотироваться на переизбрание, и освобождает всех своих делегатов на Национальный съезд Демократической партии", - считает Фридман.

Он считает, что Республиканская партия, если бы ее лидеры имели хоть немного честности, потребовали бы того же, но она этого не сделает, потому что они этого не делают. Это делает еще более важным, чтобы демократы поставили интересы страны на первое место и объявили, что начнется публичный процесс для различных кандидатов от Демократической партии.

"Если когда-то мир нуждался в лучшей Америке, возглавляемой ее лучшими, то это сейчас - ведь сейчас нас ждут большие опасности и возможности. Таким лидером мог бы быть младший Джо Байден, но время наконец его догнало. И это было больно и неизбежно очевидно в четверг. Байден был моим другом с тех пор, как мы вместе путешествовали в Афганистан и Пакистан после 11 сентября, когда он возглавил Комитет по иностранным делам Сената, поэтому я с большой грустью говорю все вышесказанное. Но если он завершит свое президентство сейчас, признав, что из-за возраста ему не до второго срока, его первый и единственный срок запомнят как один из лучших президентских сроков в нашей истории", - резюмировал Фридман.

Дебаты Байдена и Трампа 28 июня

Во время дебатов 28 июня Байден и Трамп высказались о своем возрасте. Так, демократ указал на серьезный минус республиканца, а экс-президент США похвастался своими достижениями в игре в гольф.

Также УНИАН сообщал, как повлияли дебаты Байдена и Трампа на выбор американцев. По данным CNN, только 5% опрошенных сказали, что дебаты изменили их мнение о том, за кого голосовать.

Вас также могут заинтересовать новости: