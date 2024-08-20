Он подчеркнул, что ни он, ни его преемница Камала Харрис не собираются склоняться перед Путиным.

Президент США Джо Байден на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго выступил с речью, в которой подвел итоги своей деятельности на посту президента. Среди своих успехов он упомянул и Украину и ее способность противостоять российской агрессии, сообщает "Голос Украины".

Байден подчеркнул, что ни он, ни его преемница Камала Харрис не собираются склоняться перед Путиным.

"Путин думал, что захватит Киев за три дня. Три года спустя Украина еще свободна".

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Он также отметил успехи своей администрации в укреплении мировых альянсов.

"Я провел почти 190 часов с моими партнерами главами государств в Европе, чтобы укрепить НАТО. Мы это сделали, мы объединили Европу, чего не было годами, добавив Швецию и Финляндию в НАТО", - подчеркнул он.

Байден также призвал американцев голосовать за Харрис и сказал, что не держит зла на тех, кто убедил его снять кандидатуру с президентских выборов.

"Америка, я отдал тебе лучшее. Я отдавал тебе лучшее 50 лет, - сказал президент США.

Выборы в США - Байден снялся с гонки

Как писал УНИАН, в конце июня состоялись первые дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа в рамках борьбы за следующую президентскую каденцию. Байден разгромно проиграл эти дебаты, после чего соратники начали настойчиво призывать его сняться с выборов и дать шанс более перспективному кандидату.

В конце концов, после почти месяца раздумий, Байден снялся с выборов. Позже он объяснил свое решение тем, что дает путь младшему поколению демократов ради спасения американской демократии. Новым кандидатом от демократов стала вице-президент Камала Харрис, которая по результатам опросов уже опережает Дональда Трампа, в частности, в одном из ключевых для результатов голосования штатов.

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