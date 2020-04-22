Зеленский уверен, что за время его президентства в Украине отремонтируют все дороги

Также он планирует, что за годы его каденции будут завершены крупные инфраструктурные объекты, которые годами стояли "заморожеными".

Президент Владимир Зеленский уверен, что за пять лет его каденции в Украине будут отремонтированы основные дороги в Украине.

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Об этом он сказал в интервью для фильма, показанного в эфире одного из телеканалов.

"Большая стройка". Я обещал, что мы это сделаем. Все главные дороги, которые соединяются все города в Украине, мы построим за пять лет моей каденции. Мы уже имеем проекты на 4 тысячи километров дорог, мы их обязательно в этом году построим, обязательно все эти дороги завершим. Я хочу, чтобы мы эту сумму в следующем году увеличили в разы", - сказал Зеленский.

Также глава государства планирует, что за годы его каденции будут завершены крупные инфраструктурные объекты, которые годами стояли "заморожеными". В их числе – завершение строительства моста в Запорожье, который, по словам Зеленского, планируют сдать в течение двух лет.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта в Украине стартовала, как и планировало правительство, "Большая стройка", проекты по ремонту и строительству инфраструктурных и социальных объектов, которые не останавливаются даже в условиях общенационального карантина. При внесении изменений в госбюджет на 2020 год Верховная Рада практически без изменений оставила финансирование дорожного строительства.