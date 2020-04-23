Положительно оценивает весь мир: Зеленский рассказал о вкладе украинских самолетов в борьбу с COVID-19 (фото)

Сегодня в Гостомеле приземлилась легендарная «Мрия». Самолет доставил на родину более 12 миллионов масок, а также сотни тысяч защитных костюмов и очков.

За время борьбы с COVID-19 украинские самолеты «Антонов» доставили в Украину, Америку, страны Европы и Ближнего Востока более чем две тысячи тонн различных грузов.

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Об этом он сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении, размещенном на странице Офиса президента в Facebook.

Он напомнил, что сегодня в Гостомеле приземлился Ан-225, легендарная «Мрия». Самолет доставил на родину более 12 миллионов масок, а также сотни тысяч защитных костюмов и очков.

“В целом отмечу, что за время борьбы с COVID-19 наши самолеты «Антонов» доставили в Украину, Америку, страны Европы и Ближнего Востока более чем две тысячи тонн различных грузов. Вклад и важную роль Украины в борьбе с коронавирусом положительно оценивает весь мир”, - сказал Зеленский.

По его словам, мы часто забываем, что нам есть чем и кем гордиться.

“Это неправильно, мы не должны стесняться и можем громко говорить об наших поводах для гордости. И это не только самолеты «Руслан» и «Мрия». Это и наши медики. Сегодня из Италии домой возвращается группа украинских врачей и вирусологов. Они помогли нашим итальянским друзьям в непростое время, а самое главное – они возвращаются домой с бесценным опытом лечения и противодействия коронавирусу. Я благодарю их за проделанную работу и искренне приветствую на родной земле”, - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, самый большой и самый мощный в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Украину рекордный медицинский груз из Китая: 12 миллионов масок, 260 тысяч очков и 100 тысяч костюмов для медиков.

14 апреля украинский самолет Ан-225 "Мрия" перевез в столицу Польши - Варшаву из Китая рекордный по объему груз медицинских средств в рамках борьбы с мировой пандемией коронавируса COVID-19.