Всего уже 284 международные компании полностью прекратили деятельность на территории страны-агрессора.

В сентябре 2023 года Россию полностью покинули 11 международных компаний, в том числе известный шведский автоконцерн Volvo и второй по величине в мире производитель табачной продукции British American Tobacco.

Об этом говорится в исследовании KSE Institute. Аналитики отмечают, что общее количество бизнесов, покинувших Российскую Федерацию, уже достигло 284, еще почти 2000 продолжают работать или выжидать.

Согласно данным мониторинга, среди 11 международных компаний, которые полностью завершили выход из России: Bilfinger (предположительно внутренняя сделка, поскольку новым владельцем стало иностранное частное лицо), British American Tobacco, Fletcher Hotels, IHI Corporation, Ingram Micro, Magna International, Mondi Group, National Investment Company, Ponsse PLC, PPG, Volvo Cars. Еще три вышли частично, продав часть своих местных активов: Philips, Softline International, Knorr-Bremse.

Видео дня

"Кроме того, многие компании стоят буквально на грани выхода, хотя пока не завершили этот процесс окончательно, в частности известный производитель продуктов питания Danone, холдинговая компания Ingka, владеющая сетью магазинов мебели и товаров для дома IKEA, южнокорейский производитель автомобилей Hyundai и другие", - говорится в сообщении.

В целом по состоянию на 1 октября 2023 года 1225 (35,1% от общего числа) иностранных бизнесов свернули операции и заявили о намерении покинуть страну. Однако 1448 (41,5% от общего числа) компаний из попавших в мониторинг KSE Institute, пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений. Еще 535 иностранные бизнесы приостановили новые инвестиции в Россию и продолжают выжидать.

Давление на РФ из-за войны и санкций - последние новости

В апреле 2023 года более 20 международных компаний окончательно покинули российский рынок. Среди них немецкий автомобильный бренд класса люкс Mercedes-Benz, сеть ресторанов быстрого питания KFC, американская корпорация по разработке видеоигр Electronic Arts и другие.

В июле стало известно, что с рынка РФ ушли 13 международных компаний. В частности один из крупнейших мировых производителей автомобильных покрышек Michelin Group, немецкая компания Bosch и американская химическая корпорация 3M. Всего тогда 254 международные компании вышли с рынка страны-агрессора.

Вас также могут заинтересовать новости: