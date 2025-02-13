Наибольший спрос на авто в кредит наблюдался на авто с бензиново-дизельными двигателями.

До марта банки оставят действующими ставки по автокредитам, пытаясь привлечь новых клиентов. В первый месяц весны учетная ставка может вырасти как минимум до 15%, именно поэтому ставки по большинству автокредитов могут вырасти в среднем на 1% - до 16%.

Об этом заявил говорится в комментарии руководителя направления автокредитования "Глобус Банка" Сергея Кипоренко для УНИАН.

По словам эксперта, коррекция учетной ставки является важным шагом НБУ для преодоления инфляции. В то же время привлеченные под кредитные программы средства станут "дороже", что объективно повлияет на размер ставок по большинству кредитных программ, в том числе по программам автокредитования.

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Вместе с тем Кипоренко предполагает, что увеличение ставок по автокредитам не затронет накопленный отложенный спрос, возникший из-за временной остановки реестров.

По его словам, по сравнению с 2023 годом, в прошлом году доля приобретенных новых авто в кредит выросла в среднем на 3 п.п. - до 13% от общего количества продаж новых автомобилей. В то же время в 2024 году общее количество приобретенных новых автомобилей составило 79,3 тысячи штук, а количество проданных подержанных авто - более 1,1 миллиона штук.

Среднемесячное количество приобретенных новых легковых авто составило 6,6 тысячи штук, среднемесячное количество новых легковых авто, приобретенных в кредит - 880 штук. При этом в течение 2024 года спрос был распределен неравномерно: всплески и спады продаж сменялись поочередно. Главные причины такой "пестроты" кроются прежде всего в увеличении стоимости транспортных средств из-за роста курсов валют и изменений в налогообложении.

"Наибольший спрос наблюдался на автомобили с бензиново-дизельными двигателями - около 50-55% приобретенных авто в кредит. Доля гибридных авто составила около 25%, а кредитование приобретения электрокаров составило около 20%", - сказал банкир.

По его наблюдениям, существует медленная, но необратимая тенденция к увеличению количества кредитования именно гибридных авто и электрокаров. За прошлый год их доля в общей структуре автокредитов выросла в среднем до 20%.

Наиболее популярными брендами, авто которых брали в кредит, стали:

в ценовом диапазоне 16-45 тысяч долларов - Toyota, Renault, Volkswagen, Volkswagen, Skoda, BMW;

в сегменте недорогих авто в ценовом диапазоне 10-18 тысяч долларов - Renault, BYD, Citroen, Chery, Geely, Fiat, JAC и Great Wall;

премиальные автомобили стоимостью от 80-100 тысяч долларов и выше - BMW, Lexus, Mercedes-Benz, AUDI, Land Rover.

Специалист считает, что в 2025 году не стоит ожидать существенного роста количества приобретенных авто в кредит. На его взгляд, в зависимости от экономических и военных обстоятельств рост объемов автокредитования по сравнению с 2024 годом возможен в пределах 10-15%. Однако самым главным ожиданием на рынке станет постепенное увеличение доли приобретения гибридных и электрокаров и постепенное улучшение дополнительных условий по совместным кредитным программам банков и автодилеров.

Рынок автомобилей в Украине - последние новости

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили 3637 авто аккумуляторными источниками питания. Если сравнивать с январем 2024-го, то спрос на электрические авто вырос почти на 3%. Основную массу зарегистрированных в январе электромобилей составили легковые авто - 3499 единиц.

В прошлом месяце украинцы приобрели 819 легковых авто, ввезенных из Китая. Это примерно на 40% меньше, чем в январе 2024 года. Из всего количества 674 единицы оказались новыми авто, тогда как 145 - подержанными. Также можно констатировать полное доминирование электромобилей в этом сегменте - на них пришлось 82% рынка.

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