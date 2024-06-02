Графики движения поездов метрополитена составляются с учетом размера пассажиропотока и укомплектованности штата работников.

С понедельника, 3 июня, в столичном метрополитене изменят график движения поездов. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, между поездами будут такие интервалы:

в пиковые часы – ориентировочно 3-4 минуты;

в межпиковые – 6:00-6:30 минут;

в выходные дни интервалы остаются без изменений – 6-7 минут.

В КГГА объяснили, что графики движения поездов метрополитена составляются с учетом размера пассажиропотока и укомплектованности штата работников предприятия, в частности, машинистами. В то же время безопасность движения поездов обеспечена. Обслуживание и ремонт подвижного состава осуществляется в соответствии с установленными регламентами.

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Киевский метрополитен – последние новости

"Киевский метрополитен" анонсировал, что из-за острого дефицита специалистов рабочих профессий увеличит интервалы между поездами в пиковые часы. Интервалы между поездами будут увеличены ориентировочно на одну минуту в меж "пик" и на 45 секунд в "пиковые" часы".

На станции метро "Зверинецкая" со стен демонтировали старое название "Дружбы народов" и установили два из четырех необходимых комплектов нового названия. Изготавливали шрифты вручную в мастерской "Литейный двор", которая создала буквы и для станций "Площадь Украинских Героев", "Почайна", "Васильковская" и "Голосеевская".

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