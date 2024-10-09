В Киеве около 16:00 закрыли станцию метро "Днепр" по "техническим причинам". На место прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Так, в КГГА сообщили:
По техническим причинам станция метро "Днепр" закрыта на вход и выход для пассажиров. Поезда следуют мимо станции без остановки.
Детали не уточнялись, а о возобновлении работы в обычном режиме станции пообещали сообщить дополнительно.
"Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранительные органы", - отмечалось в сообщении.
Впоследствии появилось официальное сообщение правоохранителей.
"Полиция устанавливает обстоятельства инцидента на станции метро... На место прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники", - говорится в сообщении полиции Киева.
Отмечается, что информация будет обновляться.
В то же время паблики распространили видео, как люди быстро покидают вагон метро на станции "Днепр". На полу вагона видно предмет похожий на мину. В подписи к видео указано, что "неизвестные бросили мину в вагон метро".
По состоянию на 16:45 станция метро "Днепр" работает в обычном режиме. Об этом сообщила Киевская городская администрация.
Отмечается, что поезда осуществляют остановку на обоих путях станции.
"Инцидент изучают и расследуют сотрудники полиции", - добавили в КГГА.
В Киеве закрывали станцию метро "Дорогожичи" - что известно
8 октября в Киеве длительное время была закрыта для пассажиров станция метро Дорогожичи. Причиной этого стал прорыв водопровода, в результате чего были затоплены значительные территории в районе станции метрополитена. Было ограничено также движение транспорта по улице Юрия Ильенко, возле станции метро "Дорогожичи", в обоих направлениях. Проводились работы по откачке воды.