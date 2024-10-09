Движение поездов станции метро "Днепр" осуществляется без остановки.

В Киеве около 16:00 закрыли станцию метро "Днепр" по "техническим причинам". На место прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Так, в КГГА сообщили:

По техническим причинам станция метро "Днепр" закрыта на вход и выход для пассажиров. Поезда следуют мимо станции без остановки.

Детали не уточнялись, а о возобновлении работы в обычном режиме станции пообещали сообщить дополнительно.

"Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранительные органы", - отмечалось в сообщении.

Впоследствии появилось официальное сообщение правоохранителей.

"Полиция устанавливает обстоятельства инцидента на станции метро... На место прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники", - говорится в сообщении полиции Киева.

Отмечается, что информация будет обновляться.

В то же время паблики распространили видео, как люди быстро покидают вагон метро на станции "Днепр". На полу вагона видно предмет похожий на мину. В подписи к видео указано, что "неизвестные бросили мину в вагон метро".

По состоянию на 16:45 станция метро "Днепр" работает в обычном режиме. Об этом сообщила Киевская городская администрация.

Отмечается, что поезда осуществляют остановку на обоих путях станции.

"Инцидент изучают и расследуют сотрудники полиции", - добавили в КГГА.

В Киеве закрывали станцию метро "Дорогожичи" - что известно

8 октября в Киеве длительное время была закрыта для пассажиров станция метро Дорогожичи. Причиной этого стал прорыв водопровода, в результате чего были затоплены значительные территории в районе станции метрополитена. Было ограничено также движение транспорта по улице Юрия Ильенко, возле станции метро "Дорогожичи", в обоих направлениях. Проводились работы по откачке воды.

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