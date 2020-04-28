В этом году в дороги хотят вложить 100 миллиардов гривень - Шмыгаль

По словам премьера, это позволит создать 170 тысяч новых рабочих мест.

Правительство Украины, в рамках программы "Большая стройка", в текущем году только в дорожное строительство планирует вложить 100 миллиардов гривень, что позволит создать не менее 170 тысяч новых рабочих мест, в том числе в смежных отраслях.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В планах расширить программу также и на строительство мостов. Школы, детские сады и стадионы – это приоритет для правительства. Эту инфраструктуру необходимо восстановить к началу учебного года. Еще одно направление, реализацию которого отслеживаю лично, - реконструкция более 200 приемных отделений в опорных учреждениях", - написал он.

По словам премьера, программа "Большая стройка" поможет поддержать украинцев работой, улучшить качество дорог в стране и начать разогрев экономики, ведь вложения в инфраструктуру имеют значительный мультипликативный эффект.

"Треть всех средств от программы должно уйти в регионы уже в мае. Медлить нельзя", - добавил Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта в Украине стартовала, как и планировало правительство, "Большая стройка", проекты по ремонту и строительству инфраструктурных и социальных объектов, которые не останавливаются даже в условиях общенационального карантина. При внесении изменений в госбюджет на 2020 год Верховная Рада практически без изменений оставила финансирование дорожного строительства.