УЗ заключила соглашение со всеми возможными поставщиками дизтоплива

В пресс-службе отметили, что благодаря подписанию рамочного соглашения эффективность и конкурентоспособность закупок топлива улучшится.

Акционерная компания "Укрзализныця" заключила рамочное соглашение со всеми 12 поставщиками дизельного топлива, которые присоединились к тендерному процессу.

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Как сообщила пресс-служба компании, вскоре будет объявлен первый аукцион на закупку горючего ориентировочным объемом 20 тысяч тонн.

"Указанное рамочное соглашение является уникальным примером для Украины. Его механизм, построенный на применении котировок Platts, позволит "Укрзализныце" получать экономию при снижении мировых цен на нефтепродукты и, как следствие, закупать дизельное топливо максимально выгодно и прозрачно. При этом широкий круг поставщиков делает невозможным установление монополии на поставку", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци" Ивана Юрика.

По словам главы компании, "Укрзализныця" уже покупает топливо по ценам существенно ниже оптового рынка благодаря эффективному использованию формулы и стимулированию конкуренции.

"Так, экономия на закупке дизельного топлива в 2019 году составила 118 миллионов гривень по сравнению с оптовым рынком. Только за первый квартал 2020 года она уже составляла 72 миллиона гривень", - отметил Юрик.

В пресс-службе отметили, что благодаря подписанию рамочного соглашения эффективность и конкурентоспособность закупок топлива улучшится.

"Механизм рамочного соглашения предусматривает, что сначала все заинтересованные поставщики проходят квалификацию, потом с ними подписывается рамочное соглашение, после чего проводятся аукционы. В отличие от стандартного аукциона по фиксированной цене, аукционы по рамочному соглашению с формульной привязкой к котировкам Platts дают возможность пересмотра цены в соответствии с изменениями котировок. У поставщика не будет возможности отказаться от поставки, поскольку он потеряет обеспечение договора на поставку", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, в случае, если участник рамочного соглашения не захочет или не сможет выполнять условия контракта, он автоматически не сможет влиять на другие закупки в следующем периоде действия рамочного соглашения.

"Аукционы же по рамочным соглашениям планируется проводить ориентировочно раз в месяц по 4-6 различным по объему лотам. Важно отметить, что указанный механизм был согласован Антимонопольным комитетом Украины в процессе обжалования требований тендерной документации. При этом треть поставщиков по рамочному соглашению являются новыми и ранее не участвовали в тендерах "Укрзализныци", что свидетельствует о повышении интереса участников рынка к сотрудничеству с компанией", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее на участие в конкурсе на закупку 200 тысяч тонн дизельного топлива по рамочному соглашению для нужд железнодорожной отрасли Украины на текущий год подали заявки 12 компаний.

Как сообщили в пресс-службе акционерной компании "Укрзализныця", документы на конкурс подали "Алпен Трейд", "ОККО Контракт", "Альянс Энерго Трейд", "Анвитрейд", Торговый дом "Газтрим", Торговый дом "Сокар Украина", "Глуско Украина" "Оил-Трейд 2018", "Торум", "Укргазвыдобування", "Ливайн Торг", Южная топливно-экспедиционная компания.