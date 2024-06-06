Новый дневной поезд будет отправляться из Киева во Львов по средам, пятницам и воскресеньям.

"Укрзализныця" усиливает дневное сообщение Киева и Львова новым скоростным поездом "Интерсити+" №741/742 Киев-Львов, сообщает пресс-служба перевозчика.

Двухэтажный электропоезд Škoda CityElefant будет отправляться из Киева в 14:45, Коростень 16:26-16:27, Подзамче 20:42-20:44, прибытие во Львов в 20:56.

Обратно поезд будет отправляться из Львова в 08:10 с остановкой в Подзамче 08:21-08:23, Коростень 12:31-12:32, прибытие в Киев в 14:10.

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Отмечается, что поезд будет отправляться по средам, пятницам и воскресеньям из Киева во Львов (первый рейс - 9 июня) и по понедельникам, четвергам и субботам - из Львова в Киев (первый рейс - 10 мая).

В УЗ отметили, что для более удобного проезда, у поезда предусмотрена остановка на станции Подзамче во Львове.

"Укрзализныця" - последние новости

В мае УЗ объявила, что с 9 июня компания ускорит поезд из Киева в Варшаву. Время путешествия сократится на 1 час 23 минуты благодаря оптимизации погранично-таможенных операций на станции Дорогуск в Польше.

Ранее украинская железная дорога впервые за пять лет повысила стоимость постельного белья в пассажирских поездах. Постельное белье в плацкартных и купейных вагонах стоит 80 грн (вместо 50 грн), в вагонах СВ - 120 грн (вместо 60 грн).

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