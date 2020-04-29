УЗ увеличила прибыль почти в 15 раз - за год заработала 3 миллиарда гривень

Объем чистого дохода от реализации продукции составил 90 млрд грн, при этом себестоимость реализованной продукции составляет 80,7 млрд грн.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" по итогам 2019 года получила 2,98 млрд грн чистой прибыли, что в 14,8 раз больше по сравнению с 2018 годом, когда компания получила 203 млн грн чистой прибыли.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", ссылаясь на данные международной консалтинговой компании "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" (E&Y).

В 2019 году «Укрзализныця» снизила объем капитальных инвестиций на 34,5%, до 11 млрд грн.

Согласно отчету, финансовый результат до налогообложения увеличился в 5 раз по сравнению с отчетным периодом прошлого года и составляет 4,8 млрд грн.

Объем чистого дохода от реализации продукции составил 90 млрд грн, при этом себестоимость реализованной продукции составляет 80,7 млрд грн.

Расходы на оплату труда составили 36,3 млрд грн, что на 9% больше показателя 2018 года.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" по итогам 2018 года получила 203,9 млн грн чистой прибыли, что на 80% больше по сравнению с 2017 годом.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» - публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.