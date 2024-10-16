Дополнительные рейсы предназначены для детских групп и других пассажиров.

"Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда на популярные направления на время каникул для детских групп и других пассажиров.

"Продолжаем обеспечивать путешествия для детских групп и других пассажиров на школьные каникулы и назначаем еще два дополнительных поезда в самых востребованных направлениях", - сообщила пресс-служба перевозчика.

Так, поезд №213/214 Киев - Ужгород отправится из Киева 25 и 27 октября, везя на борту рекордное количество детских групп, для которых и предназначены эти два рейса.

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В обратном направлении, из Ужгорода, поезд отправится 26 и 28 октября в 20:20 и прибудет в столицу в 10:06. Отмечается, что билеты на эти рейсы уже в продаже

Поезд Интерсити+ №777/778 Киев - Львов будет отправляться из Киева 25, 26 и 31 октября в 6:54 и прибывать во Львов в 13:12. В обратном направлении, из Львова, поезд будет отправляться в те же даты в 13:50 и прибывать в Киев в 20:02.

Дополнительные рейсы поездов - последние новости

С приближением осенних каникул "Укрзализныця" периодически сообщает о назначении дополнительных рейсов популярных поездов. Так, уже назначены дополнительные рейсы поезда № 239/240 Киев - Каменец-Подольский - Киев, продажа билетов уже начата.

Также на время школьных каникул назначены дополнительные поезда на направления, которые пользуются спросом у украинцев - Киев-Одесса-Киев и Львов-Киев-Львов.

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