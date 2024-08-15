Поезд сообщением Киев-Одесса будет отправляться по отдельным датам из столицы в 06:03, а из Одессы – в 14:20.

Государственная "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы "Интерсити+" между Одессой и Киевом. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика на своей Telegram-странице.

Отмечается, что поезд №761/762 будет отправляться по отдельным датам из столицы в 06:03, а из Одессы – в 14:20.

"По маршруту будет курсировать "Тарпан" – межрегиональный двухсистемный поезд ЕКр1-001 – который этим летом празднует ровно 10 лет эксплуатации и прошел плановый ремонт", – говорится в сообщении.

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Перевозчик сообщил, что билеты уже можно приобрести в приложении УЗ.

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15 августа руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил, что "Укрзализныця" рассчитывает купить еще 20 поездов "Интерсити". Это позволит перевозить дополнительно до 6 млн пассажиров в год.

Ранее также сообщалось, что "Укрзализныця" обсуждает разработки модели, по которой предусматривается несколько тарифных изменений на пассажирские перевозки. Так, в частности, стоимость билетов может зависеть от популярности маршрутов и времени суток.

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