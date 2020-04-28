Для обновления парка: "Укрзализныця" ищет производителя электровозов

Отмечается, что производителями-нерезидентами может быть достигнут уровень локализации не менее 25-30% производства новых электровозов на базе украинских предприятий.

Акционерная компания «Укрзализныця» начинает процесс отбора производителя электровозов для обновления парка электровозов.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

«Сегодня «Укрзализныця» начинает процесс отбора производителя электровозов для обновления парка электровозов. Важно - производителями-нерезидентами может быть достигнут уровень локализации не менее 25-30% производства новых электровозов на базе украинских промышленных предприятий. Это - рабочие места для украинцев», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Федерация работодателей Украины призвала правительство закупить электровозы для «Укрзализныци» с уровнем локализации производства на украинских предприятиях не менее 50%.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.