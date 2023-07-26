Начиная с 6 августа, новый поезд будет отправляться из Киева по четным дням в 21:42.

АО "Укрзализныця" усиливает горное направление дополнительным №227/228 поездом из Киева через Яремче, Ворохту в Ясиню.

Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, начиная с 6 августа, новый поезд №227/228 будет отправляться из Киева по четным дням в 21:42, Яремче 09:16-09:19, Татаров-Буковель 09:51-09:53, Ворохта 10:05-10:07, прибытие в Ясиню в 10:46.

Обратно, начиная с 7 августа, отправление из Ясини по нечетным дням в 16:54, Ворохта 17:34-17:39, Татаров-Буковель 17:50-17:54, Яремче 18:26-18:30, прибытие в Киев в 08:10 (по 16.08), 10:33 (с 18.08 по 12.09).

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Билеты на все эти рейсы уже можно приобрести в приложении УЗ, чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Поезд Киев-Харьков: последние новости

Как сообщал УНИАН, 11 июля "Укрзализныця" назначила на одно из наиболее популярных и загруженных направлений новый временный ночной рейс скоростным Hyundai Rotem "Интерсити+" №720/719 Киев – Харьков, который будет курсировать с 16 июля по 9 августа.

Также 13 июля стало известно, что "Укрзализныця" зарегистрировала нового железнодорожного оператора для работы на европейском рынке. Европейский оператор будет называться Ukrainian Railways Cargo Poland и осуществлять перевозку Украиной и европейскими странами.

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