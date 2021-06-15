Отмечается, что отказ от такого ремонта является актуальным, так как он не отвечает современным требованиям к автодорогам.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») с 2022 года полностью откажется от проектов текущего среднего ремонта дорог, что соответствует новым госстандартам, которые вступят в силу со следующего года.

Об этом сообщила пресс-служба агентства на своей странице в соцсети Facebook.

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«В начале 2022 года вступает в силу ДСТУ 8747. Согласно ему, уже со следующего года Службы автомобильных дорог во всех новых дорожных проектах откажутся от текущего среднего ремонта в пользу капитального ремонта», - сказано в сообщении.

Таким образом устанавливается 2 вида ремонтов: капитальный и текущий ремонты.

Пресс-служба отметила, что те объекты, на которых уже начаты работы, будут завершаться в рамках текущего среднего ремонта.

Согласно сообщению, отказ от такого ремонта является актуальным, так как он не отвечает современным требованиям к автодорогам.

Ямочный ремонт

По словам президента Владимира Зеленского, Украина в этом году построит и отремонтирует 6500 километров дорог государственного и местного значения. В 2020 году было отремонтировано более 4 тыс. км дорог.

С марта прошлого года в Украине продолжается национальный проект «Большая стройка», в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.

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Автор: Павел Степанец