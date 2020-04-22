"Укравтодор" хочет за два года достроить мост в Запорожье

По словам главы агентства, в этом году планируется направить на строительство моста около 5 миллиардов гривень.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует через два года завершить строительство моста в Запорожье, и ввести его в эксплуатацию.

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Об этом заявил в ходе пресс-конференции глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

"Наш рабочий срок - два года. Через два года планируется полное завершение строительства объекта и введение в эксплуатацию", - отметил он.

По словам Кубракова, в этом году планируется направить на строительство моста около 5 миллиардов гривень.

Как сообщал УНИАН, 3 марта "Укравтодор" подписал договор с победителем тендера турецкой компанией Onur, которая будет достраивать мост через Днепр в Запорожье почти за 12 миллиардов гривень.

Согласно проекту, длина магистрали - 9100 метров, которая состоит из шести транспортных развязок, включающих 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.

Проект строительства мостовых переходов через Днепр в Запорожье был утвержден Госкомитетом строительства и архитектуры в 2002 году. Строительство двух мостов, которые должны были соединить левобережную часть Запорожья с островом Хортица и Хортицу с правобережной частью города, планировалось осуществить до 2010 года. Однако чиновники и подрядчики (которых неоднократно меняли) заявляли о проблемах с финансированием, из-за чего сроки завершения работ смещались, а стоимость росла. На сегодня выполнены практически в полном объеме только подъездные пути к мостовым переходам и транспортные развязки. Мостов нет - построены опоры и незначительная часть мостовых конструкций.

В мае 2014 года Управление СБУ в Запорожской области открыло уголовное производство по факту присвоения 134 миллионов гривень, выделенных из госбюджета на строительство мостовых переходов (ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).