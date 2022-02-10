Поезд начнет курсировать 28 февраля.

"Укрзализныця" анонсирует запуск нового дизель-поезда по маршруту Львов - Тернополь - Черновцы - Коломыя.

Об этом сообщила пресс-служба компании Facebook.

Отмечается, что поезд будет курсировать с 28 февраля по будням.

Поезд будет отправляться из Львова в 07:17, из Тернополя в 09:10, из Черновцов в 13:33 и прибывает в Коломыю в 14:34. В обратном направлении поезд будет отправляться из Коломыи в 16:03, из Черновцов в 17:12, из Тернополя в 21:38 и прибывать во Львов в 23:27.

Расстояние от Черновцов до Львова поезд будет преодолевать чуть более чем за 6 часов и будет соединять областные центры Галиции и Буковины с городами Чортков, Залещики, поселком Кострижевка, станцией Стефанешти и другими населенными пунктами", - пишут в пресс-службе.

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