Убытки на 379 миллионов: в Днепре СБУ разоблачила масштабные хищения бюджетных средств на строительстве метро

В следующем году заканчивается 5-летний контракт с турецким подрядчиком и, соответственно, кредитная линия европейских банков на 224 млн.евро, за счет которой предполагалось полностью завершить строительство метро в Днепре.

В Днепре Служба безопасности Украины разоблачила масштабные хищения бюджетных средств в ходе строительства метрополитена.

Правоохранители установили, что фактически с начала строительства генеральный подрядчик – турецкая компания «Лимак» в сговоре с должностными лицами Днепровского городского совета путем подделки бухгалтерской документации искусственно завышали объемы выполненных работ, с целью дальнейшего присвоения денежных средств, выделяемых на строительство и содержание новой линии Днепровского метрополитена. Указанные действия фактически привели к срыву графиков строительства, разрушению инфраструктуры центральной части г. Днепр и, как следствие причинению экономического ущерба территориальной общине в особо крупных размерах.

Как сообщают в СБУ, в настоящее время проведенной судебной экспертизой установлен ущерб в размере 379 млн. грн. Гражданину Турции - руководителю представительства компании «Лимак» объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 366 и ч.2 ст. 367 УК Украины. Предпринимаются неотложные следственные действия по установлению соучастников преступной деятельности с целью дальнейшего привлечения к уголовной ответственности по ч.5 ст.191 УК Украины.

Напомним, в июле 2020 года исполняется ровно 4 года со дня подписания контракта между коммунальным предприятием «Днепровский метрополитен» Днепровского городского совета и турецкой компанией «Лимак», представительство которой было официально зарегистрировано и торжественно открыто в г. Днепр в 2016 году.

Стоит заметить, что в городе за это время неоднократно были зафиксированы провалы грунта, элементов трамвайной линии маршрута № 1, автодорожного покрытия летом 2018 году в районе бывшего кинотеатра «Родина», что парализовало движение по центру города. При этом ЧП было определено городскими властями как плановые работы на строительстве метрополитена и начало «активной фазы».

Также разрушение общежития № 2 НТУ «Днепровская политехника» осенью 2019 года всерьез привлекли внимание жителей города и правоохранительных органов к проблемам на строительстве Днепровского метрополитена, а также причастности к этому местных властей.

Должностные лица горсовета, коммунальных предприятий, подрядных организаций стали фигурантами нескольких уголовных производств, расследуемых различными правоохранительными органами. В начале 2020 года проводились масштабные следственные действия с привлечением профильных специалистов, которые выявили существенные нарушения, среди которых выполнение строительных работ без необходимых разрешений, в отсутствие проектной документации или с отклонениями от проекта, полное отсутствие в прохождении горизонтальных тоннелей метро.

Стоит отметить, в следующем году заканчивается 5-летний контракт с турецким подрядчиком и, соответственно, кредитная линия европейских банков на 224 млн.евро, за счет которой предполагалось полностью завершить строительство метро в Днепре. Однако, как сообщается, за год до завершения контракта работ выполнено лишь 10% от необходимого объема, при освоении 25% кредитных средств.

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