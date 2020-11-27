Бывший таможенный офицер Великобритании посетит Гостаможслужбу, таможенную зону «Росан», а также Киевскую и Галицкую таможни.

В Украину прибудет миссия Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). Она пройдет в рамках Глобальной программы по борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия. Программа предусматривает контроль и регулирование этой отрасли, а также международное сотрудничество и обмен информацией.

Представителем миссии УНП ООН в Украине станет Филипп Джонсон, бывший таможенный офицер Великобритании. Он посетит Гостаможслужбу, места международного почтового обмена операторов, включая таможенную зону «Росан», которая входит в глобальную группу компаний Meest, а также Киевскую и Галицкую таможни.

В рамках визита Филипп Джонсон поделится собственным опытом и предоставит украинским таможенникам рекомендации по борьбе с незаконным перемещением огнестрельного оружия через международные почтовые и курьерские отправления. А также — оценит потребности Гостаможслужбы в привлечении соответствующей международной технической помощи.

«В Украине вопрос незаконного перемещения оружия остается актуальным. Сейчас многие страны занимаются этой проблемой, и я убежден, что украинские специалисты должны находиться в едином информационном поле с иностранными коллегами. Такие программы идут государству только на пользу», — отмечает президент глобальной группы компании Meest, куда входит оператор «Росан», Ростислав Кисиль.

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Автор: УНИАН