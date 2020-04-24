Таможня продает через Prozorro 13 автомобилей

Аукционы состоятся 4 мая текущего года.

Государственная таможенная служба Украины выставила на продажу через площадку "Prozorro.Продажи" 13 автомобилей.

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Как сообщили в пресс-службе таможенной службы, ценовые предложения на все аукционы принимаются до 3 мая текущего года.

"13 машин различных моделей уйдут с молотка на глазах у всех 4 мая. По большинству автомобилей, которые находятся на складах Слобожанской таможни, владельцы так и не обратились. Деньги от их продаж на открытых прозрачных аукционах пойдут в бюджет Украины, а оттуда - на ремонт дорог, больниц, школ", - сказано в сообщении.

В частности, таможня выставила на продажу авто марок BMW, Audi, Nissan, Ford, Toyota, Skoda, Mazda, ВАЗ.

"Желающие приобрести автомобиль могут предварительно его осмотреть", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственная таможенная служба Украины запустила в тестовую эксплуатацию 9 новых разделов интерактивного портала аналитики, на котором доступна информация по объемам экспорта и импорта Украины с любой страной и по любому товару.