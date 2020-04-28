Украинские водители смогут проверить историю штрафов через мобильный

Водители смогут проверить историю своих штрафов через номер водительского удостоверения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или по серии и номеру штрафа.

Министерство внутренних дел Украины и платежно-информационный сервис для водителей «Штрафы UA» обновили мобильное приложение "Штрафы UA", с помощью которого можно будет не только уплатить штраф, но и проверить историю и статус штрафов.

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Об этом сообщается на сайте «Штрафы UA».

В частности, водители смогут проверить историю своих штрафов через номер водительского удостоверения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или по серии и номеру штрафа.

Отмечается, что такие изменения вызваны тем, что в течение 2019 года из всех выписанных водительских штрафов на сумму 500 млн грн только 40% было уплачено вовремя, что свидетельствует о потребности дополнительного информирования водителей об истории их штрафов.

Обновленная версия приложения уже доступна для операционной системы IOS от Apple.

Обновленное приложения для Android от Google выйдет в начале мая.

Как сообщал УНИАН, сервис «Штрафы UA» при содействии Министерства инфраструктуры ранее разработал приложение «Безопасное вождение», призванное снизить количество аварий на дорогах в Украине путем стимулирования водителей не нарушать правила дорожного движения за счет получения ими вознаграждения за безопасное вождение.