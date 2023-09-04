За счет "скручивания" налогов заправки зарабатывают прибыль, имея не рыночно низкие цены на топливо.

Некоторые сети АЗС после возврата полной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) придумали схемы уклонения от его уплаты за счет нечестного отношения к покупателям горючего.

В качестве примера основатель сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин, привел заправку в городе Коблево, которая продает дизельное топливо по не рыночно низким ценам. А клиентам, которые рассчитываются наличными предлагают существенную скидку, написал он в Facebook.

"Покупаем дизель в Измаиле по 45 грн за литр, везем в Коблево за 0,5 грн на литре, платим зарплаты персоналу и другие смежные расходы, типа коммуналки еще 1 гривню. В результате тратим 46,5 грн за литр, но продаем по 45 грн за литр, и получаем прибыль. Как? Да все просто: НДС волшебный! НДС регистрируем "слева", а чеки не выдаем, или просто выдаем бумажки, вместо чеков", - отметил он.

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По его словам, по такой схеме, АЗС может заработать полторы-две гривны на литре.

Он отметил, что, рассчитываясь наличными за сжиженный газ, такие недобросовестные сети не дают скидку, потому что "скручивать" НДС на автогазе не так выгодно.

"Но на самом деле это все грустно. Во-первых идет неприкрытый грабеж бюджета воюющей страны. Во-вторых, сильно искажается правильный рынок горючего и компании, кто вложился и кто годами работает в этом рынке как-то удивленно смотрят в сторону тех, кто это "счастье" вернул", - сказал Леушкин.

Возврат налогов

С 1 июля 2023 года в Украине вернули налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо объемом 20%, который с марта 2022 года уплачивался на уровне 7%. Кроме этого, начали действовать довоенные ставки акцизов, в частности на бензин - 213,5 евро/1000 литров, на ДТ - 139,5 евро/1000 литров, на автогаз - 52 евро/1000 литров. Стоимость топлива начала постепенно расти.

В течение июля стоимость бензина и дизеля выросла на 3-4 грн. В августе горючее также добавило в стоимости несколько гривен за счет подорожания нефти на мировом рынке.

Тем не менее, цена на бензин и дизель в стране сильно отличаются. Если крупные сети АЗС продают их по цене 57-58 грн за литр, то маленькие заправки умудряются сдерживать цены в пределах 50 грн за литр.

По состоянию на 30 августа 2023 года сети АЗС продолжали разгонять цены на топливо.

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