Специалисты советуют обратить внимание на такие модели как Cadillac CT5, Toyota GR Supra и MINI Cooper.

В новом году автопроизводители планируют повысить цены на некоторые модели более чем на 20%. Сейчас портал GOBankingRates составил список автомобилей 2024-го, которые уместно купить сейчас, пока они не начали дорожать.

Cadillac CT5

Рост цены в 2025 году: 23%

Cadillac CT5 трудно назвать "дешевым". Однако, по мнению специалистов, он стоит своих денег, ведь предлагает много передовых инновационных функций. Это касается, в частности, безопасности за рулем.

Видео дня

Toyota GR Supra

Рост цены в 2025 году - 20%

Специалисты сравнивают этот автомобиль со знаменитым Porsche Cayman, однако Toyota GR Supra стоит гораздо меньше. В целом эксперты считают, что автомобиль является идеальным выбором для опытного водителя.

MINI Cooper

Рост цены в 2025 году - 12%

Когда-то MINI были популярны среди покупателей с ограниченным бюджетом, но в последнее время цены на автомобиль стремительно идут вверх. В ближайшее время эксперты прогнозируют еще большее подорожание популярного авто.

Chevrolet Equinox

Рост цен в 2025 году - 11%

"Покупатели, которые ищут справедливую цену, должны рассмотреть модель 2024 года, стоимость которой ниже, чем у большинства конкурентов Chevrolet", - пишет GOBankingRates.

Напомним, Equinox является среднеразмерным кроссовером, который Chevrolet представил в 2004-м. В прошлом году компания начала выпускать четвертое поколение этого авто.

Infiniti QX80

Рост цены в 2025 году - 11%

Infiniti QX является семейством внедорожников класса люкс от японской компании Infiniti. С 2013 года модель QX56 называется Infiniti QX80. По мнению специалистов, автомобиль сочетает высокую функциональность и удовольствие от вождения, которые вы ожидаете получить, покупая такое авто.

Lincoln Aviator

Рост цены в 2025 году - 10%

Специалисты отмечают, что в салоне автомобиля могут с комфортом разместиться семь пассажиров, а плавность хода делает его идеальным выбором для дальних путешествий вместе с семьей.

Какой автомобиль выбрать - советы специалистов

Напомним, недавно специалисты назвали 6 американских автомобилей, на которые стоит обратить внимание в новом году. В список вошли Ford Escape, Chevrolet Traverse, Ford Maverick, GMC Acadia, Ford Bronco и Ford Fusion.

Также эксперты порекомендовали японский внедорожник с пробегом, который отличается комфортом. Речь идет о Lexus GX. Отметим также, что ранее в Consumer Reports присудили модели 2021-2022 годов выпуска 5 из 5 баллов за надежность.

Вас также могут заинтересовать новости: