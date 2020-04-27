Первый капитальный ремонт за 12 лет: в Черкасской области восстановят 33 километра дороги (видео)

«Укравтодор» планирует в 2020 году восстановить 33 км дороги Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь. Для Черкасской области это первый капитальный ремонт за последние 12 лет.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует в 2020 году восстановить 33,5 км дороги Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь в Черкасской области.

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Как сообщила пресс-служба агентства, для Черкасской области это первый капитальный ремонт за последние 12 лет.

«В рамках работ по капитальному ремонту участка автодороги Н-08 будет проведен комплекс работ: регенерация конструктивных слоев дорожной одежды по технологии холодный ресайклинг, укрепление обочины и устройство водоотвода с проезжей части автодороги, устройство основания дорожной одежды, устройство дополнительных полос, устройство дорожной одежды и съездов с дороги из трех слоев асфальтобетона, устройство новых посадочных и остановочных площадок, устройство дорожной разметки и информационных знаков», - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по капитальному ремонту начались на участке от поворота на Канев в селе Софиевка до села Песчаное Золотоношского района (км 87+300 - км 98+000).

Также в рамках капитального ремонта будет отремонтирован мост через реку Супой.

Сообщается, что работы выполняет «Совместное украинско-немецкое предприятие «Автострада».

Как сообщал УНИАН, ранее «Укравтодор» определил победителя тендера по строительству транспортных развязок вокруг Киева, которым стала компания Euro-Asian Construction Corporation "Evrascon".