Парламент одобрил законопроект "О внутреннем водном транспорте"

Также законопроект предусматривает создание Государственного фонда внутренних водных путей в составе специального фонда государственного бюджета Украины.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О внутреннем водном транспорте", который среди прочего предусматривает создание Государственного фонда внутренних водных путей для обеспечения судоходства по ним.

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Как предает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта №1182-1-д проголосовали 243 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, целью принятия законопроекта является правовое урегулирование правоотношений в области внутреннего водного транспорта и установление экономических и организационных основ деятельности внутреннего водного транспорта.

"Принятие проекта обеспечит унификацию терминологии в области водного транспорта и исключения коллизий в соответствующей сфере законодательства", - говорится в документе.

Также законопроект предусматривает создание Государственного фонда внутренних водных путей в составе специального фонда государственного бюджета Украины для обеспечения судоходства.

"Источниками формирования указанного специального фонда Государственного бюджета Украины планируются: процент средств акцизного налога с произведенных в Украине горючего, акцизного налога с ввезенного на таможенную территорию Украины горючего, таможенных платежей, уплачиваемых при помещении судов в таможенный режим временного ввоза с условным частичным освобождением от обложения таможенными платежами", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что средства Государственного фонда внутренних водных путей будут направляться на финансовое обеспечение: обслуживания внутренних водных путей для содержания их в судоходном состоянии, строительство, реконструкцию, ремонт и содержание стратегических объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности судоходства на внутренних водных путях, навигационно-гидрографического обеспечения судоходства, функционирования, реконструкции, ремонта и развития речной информационно системы, мер по развитию инфраструктуры внутреннего водного транспорта в соответствии с государственными программами, содержание, реконструкцию, ремонт, технического перевооружения и охрану судоходных гидротехнических сооружений (судоходных шлюзов), а также расходы на использование этих сооружений для пропуска судов.

Также отмечается, что основные новеллы, заложенные в законопроект "О внутреннем водном транспорте", способствуют интеграции внутренних водных путей в интермодальную логистическую схему, которая позволит Украине усилить свою конкурентную позицию в транспортной системе стран-членов ЕС.

Как сообщал УНИАН, подготовленный Министерством инфраструктуры законопроект "О внутреннем водном транспорте" был обнародован на сайте ведомства еще в мае 2015 года.

Данный законопроект был направлен в Раду в августе 2015 года, однако уже в сентябре документ был отозван, а в ноябре того же года Рада получила доработанный законопроект.

22 марта 2017 года Верховная Рада отправила на доработку в парламентский комитет по вопросам транспорта проект закона "О внутреннем водном транспорте".