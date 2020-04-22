Производители машин "скорой помощи" в течение месяца будут бесплатно ремонтировать автопарк украинских медиков

"Пежо Ситроен Украина" и ООО "Автоспецпром" поддержат украинские больницы во время эпидемии COVID-19, говорится в заявлении компаний.

В рамках инициативы об оказании помощи Министерству здравоохранения Украины и региональным медицинским учреждениям с 17 апреля и в течение месяца официальные сервисные центры Peugeot и Citroën будут производить бесплатную замену запчастей или ремонт, замену технических жидкостей и шин для "скорых" соответствующих марок, а специалисты компании "Автоспецпром" будут обслуживать или менять вышедшее из строя медицинское оборудование, установленное в таких автомобилях.

Такое решение было принято с учетом того, автомобили PSA Group, переоборудованные ООО "Автоспецпром", составляют существенную долю парка "скорых" в Украине. Поэтому усилия компаний помогут правительству обеспечить функционирование медицинской системы на самом высоком уровне, что является одним из ключевых факторов эффективной борьбы с эпидемией COVID-19.

"PSA Group в Украине, которая представлена компанией ООО "Пежо Ситроен Украина", и наш партнер по переоборудованию автомобилей скорой медицинской помощи ООО "Автоспецпром" относятся к социально ответственным компаниям, которые осознают нынешние вызовы и пытаются оказывать всестороннюю поддержку в борьбе с распространением коронавируса", – отметил от имени ООО "Пежо Ситроен Украина" Дамьен Мартан-Кошер.

"Наша команда является неотъемлемой частью системы экстренной медицинской помощи в Украине. И мы последовательно работаем, чтобы эта система в том сегменте, который зависит от нас, была максимально эффективной. В том числе – в условиях кризиса, который вызвала эпидемия", – добавил со своей стороны заместитель директора ООО "Автоспецпром" Кирилл Коморкин.

Справка. Groupe PSA (Peugeot Société Anonyme) – французская автомобилестроительная компания, второй по величине производитель автомобилей в Европе. Владелец таких брендов как Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall и DS Automobiles.

ООО "Автоспецпром" – первый и крупнейший в Украине производитель автомобилей скорой медицинской помощи. Свою деятельность предприятие начало в 2012 году. Сейчас мощности ООО позволяют выпускать в месяц до 100 единиц автомобилей скорой помощи.

Компания является главным поставщиком такого автотранспорта как для государственных, так и для частных медицинских учреждений Украины.

Автомобили скорой помощи производятся в типах А1, А2, В и С на шасси Citroën, Peugeot и Mercedes в полном соответствии с Государственным стандартом Украины (ДСТУ) 7032, который, в свою очередь, соответствует европейскому стандарту DIN EN 1789.

Контроль качества продукции ведется в соответствии с международными стандартами ISO 9001 и ISO 13485 ("Менеджмент качества для медицинских приборов"). В 2019-м предприятие выпустило более 500 автомобилей скорой помощи всех типов.