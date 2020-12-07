Пробки в Киеве ни для кого не является сюрпризом. Мы собрали несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Киев регулярно страдает от перегруженности основных магистралей - водители и пассажиры длительное время проводят в пробках. Наиболее сложная ситуация на дорогах складывается во время утреннего и вечернего часа пик - так называемой рабочей перевозки.

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УНИАН предлагает ознакомиться с актуальной ситуацией на столичных дорогах 7 декабря.

Данные взяты с сервиса Google Maps.

Пробки в Киеве: ситуация на мостах

Движение на мостах - Дарницком, Патона - затруднено в направлении правого берега. На Южном, Северном мостах и мосту Метро заметно незначительное затруднение движения в направлении правого берега.

Пробки в Киеве: ситуация на улицах столицы 7 декабря

Левый берег. На выезде с Троещины на проспекте Романа Шухевича перед Северным мостом пробка.

На въезде в столицу со стороны Броваров – на улице Киевской небольшая тянучка.

От станции метро "Левобережная" до "Гидропарка" – перед Русановским мостом на Броварском проспекте.

Пробка также возле станции метро "Дарница" и в районе станции метро "Черниговская" на улицах Миропольская и Братиславская.

Перед мостом Патона на проспекте Соборности и Русановской набережной.

На Дарницком шоссе перед Дарницким мостом пробка.

Три ДТП на проспекте Николая Бажана. Перед Южным мостом пробка от станции метро "Осокорки" до станции "Славутич". Пробка и на улице Центральной.

Возле метро "Бориспольская" на Бориспольском шоссе небольшая пробка в районе кольца. Здесь на Харьковском шоссе ДТП.

Правый берег. На въезде в город пробка – от станции метро "Теремки" до "Голосеевской" в сторону Демеевки. Две аварии на проспекте Академика Глушкова.

На Большой Окружной дороге – от улицы Малой Окружной до улицы Соборной. Движение затруднено также на самой улице Соборной в Софиевской Борщаговке. ДТП на Яблоневой.

От метро "Житомирская" до метро "Берестейская" стоит движение. На метро "Святошин" по проспекту Победы ДТП.

В районе метро "Академгородок" пробка на улице Академика Ефремова, бульваре Академика Вернадского, проспекте Академика Палладина и Большой Окружной. ДТП на Гостомелевском шоссе.

На Оболони пробка образовалась на улицах Автозаводской, Елены Телиги, Кирилловской, Семена Скляренка, Богатырской. На проспекте Степана Бандеры ДТП перед Северным мостом.

Ремонтные работы проводят на улице Набережно-Луговой. Пробки – на Набережном шоссе, а также Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста. На Набережно-Рыбальской авария.

Кроме этого на Андреевском спуске, Владимирском спуске, проспекте Победы в районе станции метро Университет, на Бессарабской площади, аллее Героев Крут, бульваре Леси Украинки, Большой Житомирской.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки . Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта. День поездки . Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать. Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Метро . Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день. Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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Автор: УНИАН