Пробки в Киеве ни для кого не является сюрпризом. Мы собрали несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Киев регулярно страдает от перегруженности основных магистралей - водители и пассажиры длительное время проводят в пробках. Наиболее сложная ситуация на дорогах складывается во время утреннего и вечернего часа пик - так называемой рабочей перевозки.

Читайте такжеВ Киеве временно изменят несколько маршрутов трамваев (список)УНИАН предлагает вам ознакомиться с актуальной ситуацией на столичных дорогах 3 ноября.

Данные взяты с сервиса Google Maps.

Пробки в Киеве: ситуация на мостах

По состоянию на 10:00, несколько затруднено движение на мосту Патона в направлении на правый берег. На остальных мостах ситуация с трафиком нормальная.

Пробки в Киеве: ситуация на улицах столицы 3 ноября

На левом берегу пробка фиксируется на проспекте Бажана в районе станции метро "Осокорки", что вызвано ДТП. Также проблемы с трафиком на проспекте Соборности на въезде на мост Патона. На улице Братиславской существенная пробка наблюдается между пересечением с улицей Шолом-Алейхема и Броварским проспектом.

На правом берегу пробки имеют место на бульваре Дружбы народов на развязке возле моста Патона. На Набережном шоссе наблюдается существенный затор в районе моста Метро в направлении на Подол. Также проблемы с трафиком - на Днепровском спуске, аллеи Героев Крут, Петровской аллеи, улице Лаврской, Бутишевом переулке, улицах Московской, Грушевского (акция "евробляхеров") и Мазепы, что делает невозможным нормальное движение в районе станции метро "Арсенальная".

Полностью стоит в пробках Крещатик, пробки и на бульваре Шевченко в направлении Бессарабку, бульваре Леси Украины - от остановки "Круглая башня" до остановки "улица Госпитальная". Также огромная пробка - на улице Мечникова от станции метро "Кловская" до улицы Бассейной. На Большой Васильковской затруднено движение от пересечения с улицей Ежи Гедройца до станции метро "Олимпийская".

Существенные пробки - на Голосеевском проспекте от ВДНХ до улицы Голосеевская.

Большая пробка наблюдается на проспекте Бандеры в направлении Куренёвку.

На других участках киевских дорог ситуация нормальная.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки . Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта. День поездки . Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать. Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Метро . Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день. Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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Автор: УНИАН