Пробки в Киеве ни для кого не является сюрпризом. Мы собрали несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Киев регулярно страдает от перегруженности основных магистралей - водители и пассажиры длительное время проводят в пробках. Наиболее сложная ситуация на дорогах складывается во время утреннего и вечернего часа пик - так называемой рабочей перевозки.

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УНИАН предлагает ознакомиться с актуальной ситуацией на столичных дорогах 3 декабря.

Данные взяты с сервиса Google Maps.

Пробки в Киеве: ситуация на мостах

Движение на мостах - Северном, Дарницком, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега. На Южном мосту движение более свободное. В сторону левого берега сейчас свободно на всех переправах.

Пробки в Киеве: ситуация на улицах столицы 3 декабря

Левый берег. На выезде с Троещины на проспекте Романа Шухевича перед Северным мостом наблюдается пробка.

Пробка есть на Броварском проспекте в районе станций метро "Левобережная" и "Дарница". Пробка также на проспекте Освободителей.

Традиционная пробка на Братиславской улице перед станцией метро "Черниговская". На проспекте Соборности перед мостом Патона также движение затруднено.

Движение по Дарницкому шоссе пока свободно, тянучка начинается на Дарницком мосту.

Перед Южным мостом пробка на проспекте Бажана от станции метро "Позняки" до Южного моста.

Правый берег. Местами тянучки и пробки наблюдаются на проспекте Глушкова и Голосеевском проспекте в направлении центра, а также на Окружной дороге. Пробка также на улице Академика Заболотного в сторону Столичного шоссе.

При въезде в столицу пробка есть на проспекте Победы и тянется до метро "Берестейская".

В районе метро "Академгородок" тянучки на улицах Академика Ефремова, Академика Булаховского, проспекте Академика Палладина. Пробки есть и вдоль Большой Окружной.

Не спешит проспект Лобановского в обоих направлениях, пробка есть и на улице Любомир Гузар в сторону центра.

На севере Киева проблемы с движением наблюдаются на улицах Елены Телиги, Кирилловской, Семена Скляренко, Автозаводской, Богатырской, проспекте Степана Бандеры в районе "Почайной".

Пробка есть и на улице Набережно-Рыбальской и на Набережном шоссе в сторону Подола.

Усложнено движение также на улицах Жилянской, Саксаганского, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки . Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта. День поездки . Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать. Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Метро . Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день. Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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Автор: УНИАН