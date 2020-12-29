Пробки в Киеве ни для кого не является сюрпризом. Мы собрали несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным. Сегодня заметно значительное затруднение движения транспорта на фоне непогоды.

Киев регулярно страдает от перегруженности основных магистралей - водители и пассажиры длительное время проводят в пробках. Наиболее сложная ситуация на дорогах складывается во время утреннего и вечернего часа пик - так называемой рабочей перевозки.

УНИАН предлагает ознакомиться с актуальной ситуацией на столичных дорогах 29 декабря.

Данные взяты с сервиса Google Maps.

Пробки в Киеве: ситуация на мостах

Несколько затруднено движение на Северном мосту в направлении на левый берег, что связано с дорожными работами на переправе. Также небольшой затор - на Гаванском мосту в направлении Набережно-Крещатицкой

Ситуация с трафиком на других мостах состоянию на 10:30 нормальная.

Пробки в Киеве: ситуация на улицах столицы 29 декабря

На левом берегу пробки сформировались в районе станции метро "Бориспольская" и "Осокорки" в направлении на правый берег.

На правом берегу существенная пробка имеет место на Выдубичах по направлению на Южный мост. Также заторы наблюдаются на развязке в районе моста Патона. Пробка также сформировалась на проспекте Бандеры в направлении на Северный мост, что связано с дорожными работами на мосту.

На Бульваре Леси Украинки пробки возникли на участке от остановки "Круглая Башня" до остановки "Госпитальная" в направлении на Бессарабский рынок.

Стоит в пробках Крещатик от Аллеи Героев Небесной Сотни до Европейской площади. Значительные пробки наблюдаются на проспекте Победы и бульваре Шевченко в направлении на Бессарабку.

Большая пробка - на улице Юрия Ильенко в направлении на Куреневсий рынок. Значительные пробки и на Жилянской и Короленковской по направлению на Казимира Малевича. Также существенные пробки - на улице Лобановского в обоих направлениях.

Длинный затор - на кольцевой в районе Вишневого и Софиевской Борщаговки. Также пробка - на Житомирском шоссе на окраине Киева.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки . Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта. День поездки . Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать. Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Метро . Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день. Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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Автор: УНИАН