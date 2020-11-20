Пробки в Киеве: ситуация на улицах столицы 20 ноября

В общем пробки образовались на проспектах Победы, Елены Телиги, Степана Бандеры, Валерия Лобановского и частично на Борщаговской.

Кроме того, затруднено движение по улицам Михаила Грушевского, Набережно-Крещатицкой и Набережно-Рыбальской, на Владимирском узвозе, тянучки образовались в районе Бессарабского рынка и бульваре Тараса Шевченко, а на Кловском узвозе в настоящее время движение перекрыто.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте и проспектах Соборности и Николая Бажана.

Как не попасть в пробку в Киеве