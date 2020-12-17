Пробки в Киеве ни для кого не является сюрпризом. Мы собрали несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным. Сегодня заметно значительное затруднение движения транспорта на фоне непогоды.

Киев регулярно страдает от перегруженности основных магистралей - водители и пассажиры длительное время проводят в пробках. Наиболее сложная ситуация на дорогах складывается во время утреннего и вечернего часа пик - так называемой рабочей перевозки.

Во вторник столица пережила настоящий транспортный коллапс - из-за беспорядков на Майдане и падения электроопор на Шулявском мосту по всему Киеву образовались огромные пробки.

Читайте такжеВведено оперативное положение: в Киеве общественный транспорт курсирует с перебоями из-за гололеда (фото, видео)УНИАН предлагает ознакомиться с актуальной ситуацией на столичных дорогах 17 декабря.

Данные взяты с сервиса Google Maps.

Пробки в Киеве: ситуация на мостах

Движение на мостах через Днепр в направлении правого берега затруднено.

На мосту Патона ведутся дорожные работы, там образовалас большая пробка. Пробка тянется также и на Дарницком мосту.

На Южном мосту и мосту Метро проезд затруднен. На Северном мосту по состоянию на 8:10 пробок нет.

Пробки в Киеве: ситуация на улицах столицы 17 декабря

По состоянию на 8:10 пробки образовались на нескольких важных транспортных артериях Киева. На дорогах столицы произошло несколько ДТП.

Пробки возникли на Минском массиве: на улице Семьи Кульженко, Минском проспекте, улице Полярной, проспекте маршала Рокоссовского, улице Богатырской.

Пробка тянется по проспекту Героев Сталинграда - от улицы Александра Архипенко до проспекта Степана Бандеры.

Большая пробка тянется также по проспекту Степана Бандера и улице Елены Телиги. На улице Новоконстантиновской произошло ДТП.

На улице Набережно-Крещатицкой и Набережном шоссе движение транспорта сильно затруднено. На бульваре Дружбы Народов в районе съезда с моста Патона произошло две аварии.

На проспекте Победы большие пробки тянутся от станции метро «Житомирская» до «Берестейской», и от Политехнического института до бульвара Тараса Шевченко. Возле улицы Шолуденко на проспекте произошла авария.

На Александровской Слодобке произошло два ДТП (на улице Андрея Головко и улице Народной). Движение транспорта затруднено. Большая пробка тянется по проспекту Валерия Лобановского.

Выезд из Борщаговки и Вишневого на Большую Окружную дорогу затруднен.

В центре города большая пробка тянется по бульвару Тараса Шевченко до Бессарабского рынка. Проезд затруднен на улице Бассейной, улице Павла Скоропадского и бульваре Леси Украинки.

На левом берегу Киева пробки образовались перед мостами. В частности – возле метро «Дарница», на проспекте Освободителей и Броварском проспекте, на проспекте Романа Шухевича, проспекте Соборности.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки . Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта. День поездки . Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать. Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Метро . Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день. Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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Автор: УНИАН