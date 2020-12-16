Пробки в Киеве ни для кого не является сюрпризом. Мы собрали несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным. Сегодня заметно значительное затруднение движения транспорта на фоне непогоды.

Киев регулярно страдает от перегруженности основных магистралей - водители и пассажиры длительное время проводят в пробках. Наиболее сложная ситуация на дорогах складывается во время утреннего и вечернего часа пик - так называемой рабочей перевозки.

Вчера вечером столица пережила настоящий транспортный коллапс - из-за беспорядков на Майдане и падения электроопор на Шулявском мосту по всему Киеву образовались огромные пробки.

Читайте такжеВведено оперативное положение: в Киеве общественный транспорт курсирует с перебоями из-за гололеда (фото, видео)УНИАН предлагает ознакомиться с актуальной ситуацией на столичных дорогах 16 декабря.

Данные взяты с сервиса Google Maps.

Пробки в Киеве: ситуация на мостах

Движение по столичным мостам на правый берег значительно затруднено. На Северном мосту, мосту Метро, Дарницком мосту и Южном мосту транспорт движется медленно. На мосту Патона образовались крупные пробки.

Пробки в Киеве: ситуация на улицах столицы 16 декабря

По состоянию на 8:10 значительные пробки образовались на нескольких важных транспортных артериях Киева, а также в центре города.

Большая пробка тянется по проспекту Степана Бандеры и улице Елены Телиги. На прилегающей улице Кирилловской также наблюдается большая пробка.

На улицах Набережно-Рыбальской и Набережно-Крещатицкой движение транспорта значительно затруднено.

Пробки образовались на проспекте Победы - на участках между станциями метро Житомирская и Берестейская, а также от Политехнического института до Бульвара Тараса Шевченко. На улице Юрия Ильенко в направлении станция метро Лукьяновская движение транспорта почти парализовано.

Затруднен выезд с Борщаговки и Вишневого на большую окружную дорогу.

На левом берегу Киева пробки образовались перед мостами. В частности - на проспекте Романа Шухевича, Броварском проспекте, проспекте Соборности, Дарницком шоссе и проспекте Бажана. На Дарницком шоссе ситуация осложнилась из-за аварии.

В центре столицы пробка тянется по бульвару Тараса Шевченко к Бессарабскому рынку. Затруднено движение на улице Бассейной и бульваре Леси Украинки.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки . Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта. День поездки . Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать. Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Метро . Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день. Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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Автор: УНИАН