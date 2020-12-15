Пробки в Киеве ни для кого не является сюрпризом. Мы собрали несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным. Сегодня заметно значительное затруднение движения транспорта на фоне непогоды.

Киев регулярно страдает от перегруженности основных магистралей - водители и пассажиры длительное время проводят в пробках. Наиболее сложная ситуация на дорогах складывается во время утреннего и вечернего часа пик - так называемой рабочей перевозки.

Ситуация на дорогах сегодня стала хуже, несмотря на отступление гололеда в Киеве.

Читайте такжеВведено оперативное положение: в Киеве общественный транспорт курсирует с перебоями из-за гололеда (фото, видео)УНИАН предлагает ознакомиться с актуальной ситуацией на столичных дорогах 15 декабря.

Данные взяты с сервиса Google Maps.

Дождь со снегом и "остывшие" за последние несколько дней дороги в Киеве сыграли злую шутку с автомобилистами столицы и водителями, следовавшими транзитом. Автомагистрали покрылись гололедом и превратились в катки, что привело к многочисленным ДТП в городе и вызвало транспортный апокалипсис.

Пробки в Киеве: ситуация на мостах

Вранці 15 грудня великі затори виникли на в'їздах до Києва і на ключових транспортних артеріях столиці.

Великий затор в напрямку Києва виник на Брест-Литовському шосе до станції метро Житомирська. В районі вулиці Миколи Ушакова на проспекті Перемоги сталась ДТП. Великий затор тягнеться по проспекту Перемоги до станції метро Берестейська. Ще один затор виник на відрізку від Шулявської до Бульвару Тараса Шевченка.

Пробки виникли також на виїздах з Вишневого і Борщагівки на окружну дорогу.

Великий затор тягнеться проспектом Степана Бандери і вулиці Олени Теліги.

Довгі затори тягнуться на вулиці Набережно-Рибальській, Набережно-Хрещатицькій і Набережному шосе. Численні затори скували весь Поділ.

У центрі міста рух з ранку перекрито на вулиці Михайла Грушевського - в урядовому кварталі. Проїзд ускладнений на вулиці Шовковичній та Інститутської.

На бульварі Тараса Шевченка пробка тягнеться до Бессарабського ринку, проїзд ускладнений на вулиці Басейній та бульварі Лесі Українки.

В Киеве с начала движения на всех маршрутах общественного транспорта ранее было введено оперативное положение. Оперативное положение - это следования с отклонением от графика движения.

Такое отклонение связано со сложными погодными условиями. Отметим, улицы Киева буквально превратились в каток. В столице в четверг из-за гололеда произошел настоящий транспортный коллапс. Дороги из-за дождя и мороза покрылись слоем льда. За выходные ситуация почти не улучшилась.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки . Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта. День поездки . Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать. Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Метро . Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день. Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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Автор: УНИАН