Пробки в Киеве ни для кого не является сюрпризом. Мы собрали несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным. Сегодня заметно значительное затруднение движения транспорта на фоне непогоды.

Киев регулярно страдает от перегруженности основных магистралей - водители и пассажиры длительное время проводят в пробках. Наиболее сложная ситуация на дорогах складывается во время утреннего и вечернего часа пик - так называемой рабочей перевозки.

Сегодня заметно значительное затруднение движения транспорта на фоне непогоды.

Читайте такжеВведено оперативное положение: в Киеве общественный транспорт курсирует с перебоями из-за гололеда (фото, видео)УНИАН предлагает ознакомиться с актуальной ситуацией на столичных дорогах 11 декабря.

Данные взяты с сервиса Google Maps.

Дождь со снегом и "остывшие" за последние несколько дней дороги в Киеве сыграли злую шутку с автомобилистами столицы и водителями, следовавшими транзитом. Автомагистрали покрылись гололедом и превратились в катки, что привело к многочисленным ДТП в городе и вызвало транспортный апокалипсис.

Пробки в Киеве: ситуация на мостах

Движение на мостах - Дарницком, Патона - затруднено в направлении правого берега. На Южном мосту, Северном мосту, мосту Метро заметно незначительное затруднение движения в направлении правого берега.

Пробки в Киеве: ситуация на улицах столицы 11 декабря

Пробки образовались на проспекте Победы, улице Елены Телиги, проспектах Степана Бандеры, Валерия Лобановского, на улицах Жилянской, Николая Голего, Генерала Тупикова и на Индустриальном переулке.

Кроме того, было затруднено движение по улицам Набережное шоссе, Павла Скоропадского, Кирилловской, Юрия Ильенко и на бульваре Тараса Шевченко.

На левом берегу движение было затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспектах Освободителей, Петра Григоренко, Бажана и на Дарницком шоссе.

В Киеве с начала движения на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение. Оперативное положение - это следования с отклонением от графика движения.

Такое отклонение связано со сложными погодными условиями. Отметим, улицы Киева буквально превратились в каток. В столице накануне из-за гололеда произошел настоящий транспортный коллапс. Дороги из-за дождя и мороза покрылись слоем льда. Из-за гололеда на дорогах произошло уже более 150 аварий.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки . Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта. День поездки . Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать. Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Метро . Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день. Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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Автор: УНИАН