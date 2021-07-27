В Украине планируется строительство шести платных дорог.
Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины.
Читайте такжеРада упростила получение права на строительство дорог
Как отметили в ведомстве, речь идет о строительстве шести автомобильных дорог, которые будут строиться в сотрудничестве с частными инвесторами.
Сколько будем платить за проезд:
Стоимость проезда по дороге зависеть от транспортного средства и будет колебаться от 0,023 до 0,133 евро или от 73 копеек до 4 гривен 14 копеек за километр.
"Реализация указанных объектов соответствует перечню приоритетных для государства инвестиционных проектов до 2023 года, утвержденном распоряжением Кабинета министров Украины", – заявила заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Анна Юрченко.
Запланировано строительство платных дорог:
- M-29/M-04/M-18 – Харьков-Днепр-Запорожье;
- M-03 – Борисполь-Полтава;
- M-14 – Херсон-Николаев;
- M-06 – Киев-Житомир-Ривне;
- M-08/M-19 – Ягодин-Ковель-Луцк
- M-04/H-11 – Днепр-Кривой Рог-Николаев.
"Постановлением Кабинета министров от Украины от 23 декабря 2020 №1312 утвержден максимальный размер платы за разовый проезд автомобильной дорогой общего пользования, построенной на условиях концессии, который составляет, в зависимости от категории транспортного средства, от 0,023 евро за километр до 0,133 евро за километр", – резюмировала Юрченко.
Строительство дорог в Украине: что необходимо знать
4 февраля 2021 года Рада упростила получение права на строительство дорог.
В мае 2020 года Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении.
С марта 2020 года в Украине продолжается национальный проект "Большая стройка", в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.